Kan donduran görüntüler ! Şehidi kaldırıma attılar
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden kan donduran görüntüler...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda şehit edilen üç vatandaşın cenazesinin, darbeci askerlerce kışladan çıkarılarak kaldırıma bırakılması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Genelkurmay Karargahı'nda darbe girişimi sırasındaki olaylara ilişkin güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, darbecilerin karargahtaki eylemleriyle ilgili 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen "çatı iddianamesi"nin eklerinde yer aldı.
Buna göre, darbeyi engellemek isteyen bir grup vatandaş, Türk bayraklarıyla saat 22.40'tan itibaren Genelkurmay Başkanlığının Milli Müdafaa Caddesi tarafındaki araç protokol çıkışı önünde toplandı.
Demir kapıyı zorlayan vatandaşlardan bazıları, parmaklıklardan atlayarak içeri girdi. Saat 02.25'te demir kapının kırılmasıyla çok sayıda vatandaş, protokol çıkış kapısından Genelkurmay Karargahı'na girdi. Saat 02.31'de Meclis Kavşağı bölgesine helikopterden, kışlaya giren vatandaşlara da içeriden ateş edildi.