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  3. 27 Nisan 2017 13:08

Kan donduran görüntüler ! Şehidi kaldırıma attılar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden kan donduran görüntüler...

Kan donduran görüntüler ! Şehidi kaldırıma attılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda şehit edilen üç vatandaşın cenazesinin, darbeci askerlerce kışladan çıkarılarak kaldırıma bırakılması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Kan donduran görüntüler ! Şehidi kaldırıma attılar

Genelkurmay Karargahı'nda darbe girişimi sırasındaki olaylara ilişkin güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, darbecilerin karargahtaki eylemleriyle ilgili 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen "çatı iddianamesi"nin eklerinde yer aldı.

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Kan donduran görüntüler ! Şehidi kaldırıma attılar

Buna göre, darbeyi engellemek isteyen bir grup vatandaş, Türk bayraklarıyla saat 22.40'tan itibaren Genelkurmay Başkanlığının Milli Müdafaa Caddesi tarafındaki araç protokol çıkışı önünde toplandı.

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Kan donduran görüntüler ! Şehidi kaldırıma attılar

Demir kapıyı zorlayan vatandaşlardan bazıları, parmaklıklardan atlayarak içeri girdi. Saat 02.25'te demir kapının kırılmasıyla çok sayıda vatandaş, protokol çıkış kapısından Genelkurmay Karargahı'na girdi. Saat 02.31'de Meclis Kavşağı bölgesine helikopterden, kışlaya giren vatandaşlara da içeriden ateş edildi.

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