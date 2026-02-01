Kan donduran infaz! Biri kadın 2 kişi sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin, cinayetin başka bir yerde işlenmiş olabileceği ve cesetlerin bölgeye atıldığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.