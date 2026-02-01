Kan donduran infaz! Biri kadın 2 kişi sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Aydın'ın Didim ilçesinde 44 yaşındaki bir kadın ile 23 yaşındaki erkek sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İki kişinin otomobilde öldürülüp yol kenarına atıldığı belirlenirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler sokakta kanlar içerisinde hareketsiz yatan 1'i kadın 2 kişiyi görüp, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde, silahla vuruldukları belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, cesetlerden birinin G.G.'ye diğerinin T.A.'ya ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin, cinayetin başka bir yerde işlenmiş olabileceği ve cesetlerin bölgeye atıldığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
OTOMOBİLDE ÖLDÜRÜLMÜŞLER
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, G.G. ile kuaför T.A.'nın cesetlerinin bulunduğu noktaya birkaç kilometre mesafede terk edilmiş halde bir otomobil buldu. Otomobilde yapılan incelemede boş kovanlar bulundu, kan izine rastlandı. G. ile A.'nın otomobilde vurulduğu ardından cesetlerin yol kenarına atıldığı saptandı.
Ayrıca sağlık ekiplerince yapılan incelemede G.'nin vücudunda 5, A.'nın vücudunda ise 4 kurşun izine rastlandı. G.G. ile T.A.'nın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.