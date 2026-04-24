Kan donduran olay: 14 yaşındaki kız çocuğu, taciz iddiasıyla babasını öldürdü

Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, kendisini taciz ettiği iddiasıyla babasını boğazından bıçaklarak öldürdü. Kız çocuğu, olayın ardından emniyete gidip teslim oldu.

Kaynak: DHA
Kan donduran olay: 14 yaşındaki kız çocuğu, taciz iddiasıyla babasını öldürdü - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde, Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. E.B., babası A.B.'yi (42), boynundan bıçakladı. A.B. kanlar içinde yere yığılırken, E.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Kan donduran olay: 14 yaşındaki kız çocuğu, taciz iddiasıyla babasını öldürdü - Resim: 2

Adrese sevk edilen sağlık görevlileri A.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. A.B.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kan donduran olay: 14 yaşındaki kız çocuğu, taciz iddiasıyla babasını öldürdü - Resim: 3

Babasını kendisine tacizde bulunduğunu için öldürdüğünü öne süren E.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kan donduran olay: 14 yaşındaki kız çocuğu, taciz iddiasıyla babasını öldürdü - Resim: 4
