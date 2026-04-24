Kan donduran olay: 14 yaşındaki kız çocuğu, taciz iddiasıyla babasını öldürdü
Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, kendisini taciz ettiği iddiasıyla babasını boğazından bıçaklarak öldürdü. Kız çocuğu, olayın ardından emniyete gidip teslim oldu.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde, Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. E.B., babası A.B.'yi (42), boynundan bıçakladı. A.B. kanlar içinde yere yığılırken, E.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu.
Adrese sevk edilen sağlık görevlileri A.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. A.B.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Babasını kendisine tacizde bulunduğunu için öldürdüğünü öne süren E.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
