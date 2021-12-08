Kan donduran olay: Annesinin yardımıyla hamile ablasının kafasını kesti

Sanjay Mote ve annesi, ablasının evine ziyarete gitti. Ablası mutfakta kendisi ve annesi için çay yaptığı sırada bıçakla ablasını öldürdü. Öldürdüğü ablasının kafasını kesip annesi ile beraber selfie çekti. İddiaya göre fotoğrafları komşularına da gösterdi.