Kan donduran olay: Annesinin yardımıyla hamile ablasının kafasını kesti
Hindistan'da 17 yaşındaki Sanjay Mote isimli genç, erkek arkadaşıyla kaçıp evlenen hamile ablası Kirti Thore'yi öldürdükten sonra kafasını kesti.
Sanjay Mote ve annesi, ablasının evine ziyarete gitti. Ablası mutfakta kendisi ve annesi için çay yaptığı sırada bıçakla ablasını öldürdü. Öldürdüğü ablasının kafasını kesip annesi ile beraber selfie çekti. İddiaya göre fotoğrafları komşularına da gösterdi.
Kirti, üniversitede tanıştığı erkek arkadaşıyla evlenmek istedi fakat ailesi erkek arkadaşının fakir olduğunu iddia edip bu evliliğe karşı çıktı Daha sonra genç kız erkek arkadaşıyla kaçtı.
Erkek kardeş Sanjya annesiyle kız kardeşinin evine tanışma bahanesi ile gitti. Mutfakta kız kardeşine saldırdı. Annesi kız kardeşi kaçmasın diye kız kardeşinin ayaklarını tuttu. Sanjay, kız kardeşinin defalarca bıçakladıktan sonra kafasını keserek öldürdü.
Polis amiri Nimit Goyal, olay sırasında Kirti'nin kocasının da evde olduğunu fakat son anda evden kaçmayı başardığını söyledi.