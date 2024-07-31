Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı
Hatay'da yolcu ve minibüs şoförü arasında ''lan'' kelimesi yüzünden yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcu, şoförün kulağını ısırarak kopardı.
Erzin ilçesinde minibüsçülük yapan Ş.V., aracıyla saat 16.00 Erzin-Adana seferine çıkacağı esnada aracına son anda bir yolcu bindi. Yolcudan ücretini vermesini isteyen V., ‘al lan' cevabıyla karşılık buldu. Bunun üzerine ‘lan' kelimesine tepki gösteren V., ‘hayırdır' cevabını verdi ve yolcunun küfürleriyle karşı karşıya kaldı.
Duruma kızan H.T. isimli şahıs, V.'ye saldırarak minibüs şoförünü yaklaşık 9 yerinden ısırdı ve darp etti. Boğuşma esnasında kulağı kopan V.'nin yardımına meslektaşları yetişti ve saldırgan şahsın zulmünden arkadaşları sayesinde kurtuldu.
V.'nin yolcunun saldırısına uğradığı ve H.T. isimli şahsın minibüs şoförünün cebinden düşen parayı alarak cebine koyduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Adana'da gittiği hastanede sürenin geçtiği için kulağı dikilemeyen V., 10 gün sonra yeniden ameliyat olacak.
Olayı gerçekleştiren şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken aynı şahsın birkaç gün önce de başka bir vatandaşı yüzünden ısırdığı ve 5 dikiş atıldığı öğrenildi.