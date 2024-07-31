  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı

Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı

Hatay'da yolcu ve minibüs şoförü arasında ''lan'' kelimesi yüzünden yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcu, şoförün kulağını ısırarak kopardı.

Kaynak: İHA
Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı - Resim: 1

Erzin ilçesinde minibüsçülük yapan Ş.V., aracıyla saat 16.00 Erzin-Adana seferine çıkacağı esnada aracına son anda bir yolcu bindi. Yolcudan ücretini vermesini isteyen V., ‘al lan' cevabıyla karşılık buldu. Bunun üzerine ‘lan' kelimesine tepki gösteren V., ‘hayırdır' cevabını verdi ve yolcunun küfürleriyle karşı karşıya kaldı.

1 / 7
Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı - Resim: 2

Duruma kızan H.T. isimli şahıs, V.'ye saldırarak minibüs şoförünü yaklaşık 9 yerinden ısırdı ve darp etti. Boğuşma esnasında kulağı kopan V.'nin yardımına meslektaşları yetişti ve saldırgan şahsın zulmünden arkadaşları sayesinde kurtuldu. 

 

2 / 7
Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı - Resim: 3

V.'nin yolcunun saldırısına uğradığı ve H.T. isimli şahsın minibüs şoförünün cebinden düşen parayı alarak cebine koyduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Adana'da gittiği hastanede sürenin geçtiği için kulağı dikilemeyen V., 10 gün sonra yeniden ameliyat olacak.

3 / 7
Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı - Resim: 4

Olayı gerçekleştiren şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken aynı şahsın birkaç gün önce de başka bir vatandaşı yüzünden ısırdığı ve 5 dikiş atıldığı öğrenildi.

4 / 7