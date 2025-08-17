Kan donduran tehdit: ''Oğlunu öldürdük, sıra sende''

'PİŞMANLIK DENEN BİR ŞEYLERİ YOK'

Baba Ç., yetkililerden Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) düzenlemesinde değişiklik yapılmasını isteyerek, "Bir can öldürmenin bedeli 3 ay, 5 ay, 5 sene mi? Ben oğlumu bu yaşına getirmek için 23 yıl fedakarlık ettim. Duyun beni artık, içim yanıyor. Hala yanımızda pişmiş pişmiş gülüyorlar. Bu kadar utanç yok insanlarda, hiçbir pişmanlıkları yok. İyi oldu der gibi birbirlerine bakıyorlar. Karşısında sevgilisi; elleri kelepçeli şaka yapıyor. Benim çocuğum gitmiş, benim utanacak bir şeyim yok ama biz kafamız önümüzde dururken onlar kahkaha içinde gülüyorlar. Bu kadar pişkinlik olmaz. Pişmanlık denen bir şey yok; nasıl olsa çıkacağım der gibi bakıyorlar. Bunu da devletimizden istiyoruz; çıkmasınlar. Oraya giren insan, bu kelepçe takıldığı zaman 'eyvah benim hayatım söndü' desin. Suç işleyenlere bunu yapın lütfen" diye konuştu.

H.C.Ç. da "Olay bir anda gelişti. Ben babaların elindeki bıçağı tutarken 3 kardeş de arkamızdan hem beni hem kardeşimi bıçakladı. Hatta kardeşleri, 'Biz ona soktuk' diyordu orada. 10-15 kişilerdi; ama tek gördüğümüz o aile. Kardeşimi düşerken gördüm en son. Anlam veremedik. Yaşları küçük diye, 'gidin kavga yok' dememize rağmen halen ellerinde bıçaklarla geldiler. Ben kardeşimin düştüğünü görünce yanına gittim, ben de yaralandığım için yanına düşmüşüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Kardeşimin vefatını hastaneden taburcu olunca öğrendim" dedi.