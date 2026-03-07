Kanada'dan Türkiye'ye geldi, estetik ameliyat faciayla bitti!
Antalya Kepez'de özel bir hastanede karın ve göğüs gerdirme operasyonu geçiren Kanadalı bir kadın, servise alındıktan kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Genç kadının arkadaşının emniyetteki ifadesinde ''Türkiye'ye gelmeden 3 gün önce uyuşturucu kullandık'' dediği öğrenildi. Kadının ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Kanada vatandaşı 35 yaşındaki J.C.G., göğüs ve karın gerdirme operasyonu sonrası hayatını kaybetti.
Operasyon sonrası aniden fenalaştı
2 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan G., dün ameliyat masasına yattı. Edinilen bilgiye göre; operasyon planlandığı gibi tamamlandı ve cerrahi müdahale sırasında herhangi bir sorun yaşanmadı. Ancak servise çıkarılan genç kadın, bir süre sonra aniden fenalaştı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 35 yaşındaki G. hayatını kaybetti.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin kontrollerinde; G.'nin vücudunda ameliyata bağlı dikişler dışında herhangi bir darp, cebir veya harici yaralanma izine rastlanmadı.
Arkadaşından uyuşturucu itirafı
Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. G. ile birlikte Kanada'dan gelen arkadaşı S.J.'nin ifadesine başvuruldu. S.J.'nin ifadesinde; J.'nin bilinen bir rahatsızlığı olmadığını ancak Türkiye yolculuğundan yaklaşık 3 gün önce birlikte uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiği öğrenildi.