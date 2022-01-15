Kanadalı doktor uçuş sırasında doğum yaptırdı
Katar’ın başkenti Doha’dan Uganda’nın Entebbe kentine giden yolcu uçağında bir kadın, doktor yolcunun yardımıyla doğum yaptı.
Koronto Üniversitesi'nde eğitmen olarak çalışan Doktor Aisha Khatib, Katar’dan Uganda’ya giderken ilginç bir ana imza attı. Katar Havayolları’nın Katar’ın başkenti Doha’dan Uganda’nın Entebbe kentine 5 Aralık günü yapılan uçuşunda bulunan doktor Aisha Khatib, uçakta bulunan bir yolcunun doğumu başlayınca seyir halindeki uçakta doğum yaptırdı.
Hamileliğinin 35. haftasında olan ve doğum sancıları tutan Ugandalı bir kadını uçakta, seyir sırasında doğum yaptıran Doktor Khatib y açıklamasında, “Uçakta bebek doğurtacağımı hiç düşünmemiştim! Bu Mucize’nin havada doğmasına destek olan havayolu ekibine teşekkürler! Anne ve bebek iyi ve sağlıklı” ifadelerini kullandı.
8 aylık doğan bebeğe doktorun ismiyle birlikte Mucize Aisha adı verildi.
DOKTOR ARAPÇA 'AISHA' YAZILI ALTIN KOLYESİNİ HEDİYE ETTİ
Doğum sonrasında doktorun ismiyle birlikte Mucize Aisha adı verilen kız bebeğin sağlıklı olduğu belirtildi. Dr Khatib, doğum sırasında boynunda bulunan ve ismi Aisha'nın Arapça yazılı olduğu altın kolyesini ise Aisha bebeğe hediye etti. Havayolları basına yaptığı açıklamada 36 haftaya kadar hamile olan kadınlara uçuş izni verildiğini belirtti.