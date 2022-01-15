Kanadalı doktor uçuş sırasında doğum yaptırdı

Hamileliğinin 35. haftasında olan ve doğum sancıları tutan Ugandalı bir kadını uçakta, seyir sırasında doğum yaptıran Doktor Khatib y açıklamasında, “Uçakta bebek doğurtacağımı hiç düşünmemiştim! Bu Mucize’nin havada doğmasına destek olan havayolu ekibine teşekkürler! Anne ve bebek iyi ve sağlıklı” ifadelerini kullandı.