Kanal İstanbul'un temeli atıldı: Erdoğan maliyetini ve bitiş tarihini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''İnadına yapacağız'' dediği tartışmalı Kanal İstanbul projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, ''Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz'' ifadelerini kullandı. Projenin 15 milyar dolar maliyetle 6 yılda tamamlanması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, projenin 15 milyar dolar maliyetle 6 yılda tamamlanacağını söyledi. 45 kilometre uzunluğundaki kanalın iki tarafına 500 bin nüfuslu yerleşim alanı kurulacağını kaydeden Erdoğan, ''İstanbul'un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz.'' diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni sayfa açıyoruz, ülkemizin gelişmesi milletimizin güçlenmesi yönünde atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Boğaz'dan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Her büyük geminin Boğaz geçişi, şehir için ciddi risk anlamına geliyor.
''BİZE SORULMADI DİYENLERE SESLENİYORUM: KİME SORULMASI GEREKİYORSA ONLARA SORULUP YOLA ÇIKILDI''
Boğaz'da hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Birileri bize sorulmadı diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması bilime hukuka uygun. 'Bize sorulmadı' diyenlere sesleniyorum: Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır.
''İSTANBUL BOĞAZI'NIN GÜVENLİ GEMİ GEÇİŞ KAPASİTESİ 25 BİNDİR''
Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. Hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi.