Kanal İstanbul'un temeli atıldı: Erdoğan maliyetini ve bitiş tarihini açıkladı

''BİZE SORULMADI DİYENLERE SESLENİYORUM: KİME SORULMASI GEREKİYORSA ONLARA SORULUP YOLA ÇIKILDI''

Boğaz'da hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Birileri bize sorulmadı diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması bilime hukuka uygun. 'Bize sorulmadı' diyenlere sesleniyorum: Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır.