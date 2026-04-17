  4. Kanalizasyon çalışmasında göçük; 1 işçi toprak altında can verdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması, 55 yaşındaki bir işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çabası sonuç vermedi, evli ve 2 çock babası işçi göçük altında can verdi.

Kaynak: DHA / İHA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 55 yaşındaki işçi R.K.'in cansız bedeni toprak altından çıkarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay 11.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre altyapı çalışmasında çalışan işçilerden R.K. (55), kazı çalışmasında kenara yığılan toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

