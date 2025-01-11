Kanalizasyonda çocuk sesi alarmı... Saatlerce aradılar, bulamadılar

İhbarı yapan H.Ç., "Mazgaldan ses duydum. Bize cevap vermedi, bağırdı. 'Kim var orada' diye seslendik. 'Polisi arayacağım' dedim, ses kesildi. 4-5 defa bağırdık çocuğa. Erkek çocuk sesiydi. Buradan birisi daha geçiyordu, o da duydu sesi" dedi. (DHA)