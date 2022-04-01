Kanalizasyonda servet yatıyor! Yılda 5 milyon liralık altın toplanacak

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, çalışanlar ne kadar dikkat etse de kanalizasyona altın karışmasının önüne geçemediklerini belirtti.

Kanalizasyona karışan altının çok ciddi bir ekonomik değerinin olduğunu ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"Atık sularımızdan numuneler alarak Sütçü İmam Üniversitesi'nde analizlerini yaptırdık. Analiz sonuçlarında ortalama aylık 400 gram civarında altının kanalizasyona gittiğini tespit ettik. Bu da yıllık 5 kilo civarında bir altına tekabül ediyor. Yani yılda yaklaşık 5 milyon liralık altın kanalizasyona karışıyor"