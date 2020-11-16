Kanalizasyondan antik Yunan tanrısı Hermes büstü çıktı

MÖ beşinci yüzyılın ikinci yarısında (MÖ 450-400) eserler veren ve eserlerinin ince detaylara yer vermesiyle tanınan Yunan heykeltıraş Alcamenes tarafından yapıldığı düşünülen heykel hakkında yapılan açıklamada, "MÖ 4. yüzyıl sonlarına veya MÖ 3. yüzyıl başlarına ait orijinal sanat eserinin" iyi durumda olduğu belirtildi.