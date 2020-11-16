Kanalizasyondan antik Yunan tanrısı Hermes büstü çıktı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan kanalizasyon iyileştirme çalışmalarında bir tarihi eser bulundu.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan kanalizasyon iyileştirme çalışmalarında bir tarihi eser bulundu.
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yunan tanrısı olarak kabul edilen Hermes'in büstünün, Atina'nın merkezindeki kanalizasyon sistemi iyileştirme kazıları sırasında ortaya çıkarıldığı bildirildi.
MÖ beşinci yüzyılın ikinci yarısında (MÖ 450-400) eserler veren ve eserlerinin ince detaylara yer vermesiyle tanınan Yunan heykeltıraş Alcamenes tarafından yapıldığı düşünülen heykel hakkında yapılan açıklamada, "MÖ 4. yüzyıl sonlarına veya MÖ 3. yüzyıl başlarına ait orijinal sanat eserinin" iyi durumda olduğu belirtildi.