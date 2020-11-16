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  3. 16 Kasım 2020 14:55

Kanalizasyondan antik Yunan tanrısı Hermes büstü çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan kanalizasyon iyileştirme çalışmalarında bir tarihi eser bulundu.

Kanalizasyondan antik Yunan tanrısı Hermes büstü çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan kanalizasyon iyileştirme çalışmalarında bir tarihi eser bulundu.

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Kanalizasyondan antik Yunan tanrısı Hermes büstü çıktı

Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yunan tanrısı olarak kabul edilen Hermes'in büstünün, Atina'nın merkezindeki kanalizasyon sistemi iyileştirme kazıları sırasında ortaya çıkarıldığı bildirildi.

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Kanalizasyondan antik Yunan tanrısı Hermes büstü çıktı

MÖ beşinci yüzyılın ikinci yarısında (MÖ 450-400) eserler veren ve eserlerinin ince detaylara yer vermesiyle tanınan Yunan heykeltıraş Alcamenes tarafından yapıldığı düşünülen heykel hakkında yapılan açıklamada, "MÖ 4. yüzyıl sonlarına veya MÖ 3. yüzyıl başlarına ait orijinal sanat eserinin" iyi durumda olduğu belirtildi.

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Kanalizasyondan antik Yunan tanrısı Hermes büstü çıktı

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