Kandillerin vazgeçilmezi! Kandil simidi nasıl ortaya çıktı?
İstanbul'un 157 yıllık tatlıcısı Hafız Mustafa'nın sahibi Avni Ongurlar , Miraç Kandili münasebetiyle kandil simidinin hikayesini anlattı.
Kandil simidinin geleneğinin Türklere özgü olduğunu belirten İstanbul'un 157 yıllık tatlıcısı Hafız Mustafa'nın sahibi Avni Ongurlar, "Türkler, Selçuklulardan beri mübarek gün ve geceleri kutlamışlar. Kandil yakılarak camilerin aydınlatılması ise II. Selim dönemine (1566–1574) denk gelmektedir.
16'ncı yüzyıldan itibaren İstanbul halkı kandil gecelerini toplu şekilde ibadet ederek ve hayır işleyerek geçirmeyi bir ritüel haline getirmiştir. Kandil günlerinde simit ve çörek yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adet olmuştur.
Zamanla kandil simidinin şekli değişerek günümüzdeki halini almıştır. İstanbul'un tatlıcıları ve fırınları 1800'lerden beri kandil simidi yapmaktadır ve bu şehrimizin önemli bir geleneğidir.
Günümüzde ise bu gelenek hâlâ devam etmekte; kandil gecelerinde kandil ziyareti için gidilen evlere ve aile büyüklerine hediye olarak götürülmektedir" bilgilerini paylaştı.