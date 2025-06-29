''Kanepeden düştü'' denmişti; gerçek cinayet çıktı: 3 gözaltı

Olay, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.(42) ile arkadaşları C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) birlikte alkol aldı. Bir süre sonra taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., kafasına ve vücuduna aldığı sopa darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Şüpheliler, durumu gizlemek amacıyla A.T.’un telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "kanepeden düştü" ihbarında bulundu.