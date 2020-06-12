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  3. 12 Haziran 2020 09:07

Kangal köpekleri için planlanan 7 milyon liralık tesisin temeli atıldı

Sivas'ta, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal şekilde yapmak amacıyla 7 milyon TL maliyetle kurulacak olan Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin temeli atıldı.

Kangal köpekleri için planlanan 7 milyon liralık tesisin temeli atıldı

Sivas'ın önemli marka değerlerinden Kangal köpeği ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, çeşitli nedenlerle el değişiminin standartlara uygun yapılması, sürekli takibi ve tanınırlığının artırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amacıyla inşa edilecek Meraküm mevkisindeki merkez için temel atma töreni düzenlendi. 

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Kangal köpekleri için planlanan 7 milyon liralık tesisin temeli atıldı

Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız katıldı.

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Kangal köpekleri için planlanan 7 milyon liralık tesisin temeli atıldı

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın değerlerine sahip çıkmak adına yeni bir temel daha attıklarını belirterek, "Bu projemiz çok boyutlu. Proje içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, belediyemiz, üniversitemiz, ORAN Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi ve tüm gönül verenler var. Çok yönlü ve katılımcı şekilde sağlanacak desteklerle projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

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Kangal köpekleri için planlanan 7 milyon liralık tesisin temeli atıldı

'BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILACAK' Sivas'ta 5 temel değer sayılması istendiğinde turizm adına ilk üç içinde Kangal köpeğinin yer alacağını vurgulayan Ayhan, "Projemiz 30 bin metrekaresi kurulum yeri olmak üzere 160 bin metrekare alanı kapsıyor. 

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