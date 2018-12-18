Kangallar kışla birlikte adeta yeniden doğuyor

Çocuklar gibi sevinen kangallar, karla kaplı arazide koşup oynamanın tadına vardı. Kent merkezine oranla daha fazla kar yağışı alan ve kış şartlarının çetin geçtiği tepede yetişen kangallar, bu sayede dayanıklılık kazanıyor. Karlı arazide serbest dolaşmayı seven kangallar, bölgesine yaklaşan yabani hayvanlar için de koruma görevi üstleniyor. Bu özellikleriyle de ’Anadolu’nun Aslanı’ ve ’Anadolu’nun Kar Leoparı’ olarak nitelendiriliyor.

