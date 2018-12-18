Kangallar kışla birlikte adeta yeniden doğuyor
SİVAS’ta yetişen dünyaca ünlü Kangal köpekleri, kışla birlikte kentte yağan karın keyfini çıkarıyor.
Kangal Köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız, "Kangal köpeklerinin doğası, kışa ve soğuğa daha uygun. Anadolu’nun kar leoparları bunlar. Bütün özellikleri kışın daha iyi ortaya çıkıyor" dedi.
Sivas’ta kar yağışının etkili olması en çok kangal köpeklerini sevindirdi. Sivas merkeze 10 kilometre mesafedeki 2003 rakımlı Meraküm tepesinde kurulu olan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi’nde yetiştirilen kangallar, kar yağışının keyfini çıkardı.
Çocuklar gibi sevinen kangallar, karla kaplı arazide koşup oynamanın tadına vardı. Kent merkezine oranla daha fazla kar yağışı alan ve kış şartlarının çetin geçtiği tepede yetişen kangallar, bu sayede dayanıklılık kazanıyor. Karlı arazide serbest dolaşmayı seven kangallar, bölgesine yaklaşan yabani hayvanlar için de koruma görevi üstleniyor. Bu özellikleriyle de ’Anadolu’nun Aslanı’ ve ’Anadolu’nun Kar Leoparı’ olarak nitelendiriliyor.
İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, kar yağışının Kangal köpeklerini bir çocuk gibi mutlu ettiğini belirterek, "Kar yağdığında Kangal bir çocuk gibi mutlu oluyor, kar tanelerini havada yakalıyor, mobilize oluyor ve huzur doluyor. Gerçek kişiliği ve karakteri tamamen ortaya çıkıyor.