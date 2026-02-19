Kanlaon Yanardağı patladı! Kül bulutları 2 bin metreye ulaştı

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), ülkenin en aktif volkanlarından biri olan Kanlaon Yanardağı’nda yerel saatle 16.38’de orta şiddette bir patlama yaşandığını bildirdi. Sismik veriler, yaklaşık 2 dakika süren patlamanın bölgede büyük bir paniğe neden olduğunu ortaya koydu.