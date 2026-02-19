  1. Anasayfa
  4. Kanlaon Yanardağı patladı! Kül bulutları 2 bin metreye ulaştı

Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda orta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen koyu gri kül bulutları 2 bin metre yüksekliğe ulaşırken, bölgeye girişler yasaklandı.

Kaynak: DHA
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), ülkenin en aktif volkanlarından biri olan Kanlaon Yanardağı’nda yerel saatle 16.38’de orta şiddette bir patlama yaşandığını bildirdi. Sismik veriler, yaklaşık 2 dakika süren patlamanın bölgede büyük bir paniğe neden olduğunu ortaya koydu.

Patlamanın hemen ardından kraterden yükselen koyu gri kül bulutları, gökyüzünde 2 bin metre yüksekliğe kadar ulaştı. Rüzgarın etkisiyle güneybatı yönüne sürüklenen bu kül bulutları, yerleşim yerleri için hava kalitesi riski oluşturuyor. 

Enstitü, volkanik malzemenin (piroklastik akıntı) güney yamaçlarından aşağıya doğru yaklaşık 1 kilometre boyunca ilerlediğini kaydetti.

Bölgedeki alarm seviyesinin ‘2’ (orta düzeyde volkanik hareketlilik) olarak korunduğunun bildirildiği açıklamada, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik ‘kalıcı tehlike bölgesi’ne girişlerin kesinlikle yasak olduğu uyarısı yinelendi.

