Kanlaon Yanardağı patladı! Kül bulutları 2 bin metreye ulaştı
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda orta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen koyu gri kül bulutları 2 bin metre yüksekliğe ulaşırken, bölgeye girişler yasaklandı.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), ülkenin en aktif volkanlarından biri olan Kanlaon Yanardağı’nda yerel saatle 16.38’de orta şiddette bir patlama yaşandığını bildirdi. Sismik veriler, yaklaşık 2 dakika süren patlamanın bölgede büyük bir paniğe neden olduğunu ortaya koydu.
Patlamanın hemen ardından kraterden yükselen koyu gri kül bulutları, gökyüzünde 2 bin metre yüksekliğe kadar ulaştı. Rüzgarın etkisiyle güneybatı yönüne sürüklenen bu kül bulutları, yerleşim yerleri için hava kalitesi riski oluşturuyor.
Enstitü, volkanik malzemenin (piroklastik akıntı) güney yamaçlarından aşağıya doğru yaklaşık 1 kilometre boyunca ilerlediğini kaydetti.
Bölgedeki alarm seviyesinin ‘2’ (orta düzeyde volkanik hareketlilik) olarak korunduğunun bildirildiği açıklamada, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik ‘kalıcı tehlike bölgesi’ne girişlerin kesinlikle yasak olduğu uyarısı yinelendi.