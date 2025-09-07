Kanlı Ay geliyor... Deprem korkusu hortladı, uzmanlardan kritik uyarı geldi

Bu iddialar ise halkta merak ve endişeye neden olurken, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci, Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, ay tutulmaları, dolunaylar ve gezegen dizilimlerinin depremlerle doğrudan bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. İçelli, bunların hiçbir bilimsel tutarlılığı olmadığını belirterek, "Bunlar sadece kelime oyundur. Baktığınız zaman elektromanyetik dalgaların gelişi veya yer çekimi kütleden bahsettiğimizde depremlerle bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Bunlara inanmayalım" dedi. Ay ve dünyanın birbirine oluşturduğu çekim kuvvetinden sonra depremlerin olduğu veya olacağı konusunda konuşmaların olduğunu belirten Serkan İçelli, "Ortalama 3 ay verip şurada bu olacak, şurada şu deprem olacak demenin depreme bir faydası yok. Bu depremler olağan bir şekilde oluyor. Mesela ağustos ayında olan dolunaya baktığımızda gece yarısı gerçekleşmiş. Biz buna dünyanın gravitasyonu diyoruz. Ay ve dünyanın birbirine oluşturduğu çekim kuvvetinden sonra depremlerin olduğu veya olacağı konusunda konuşmalar oluyor. Biz bunlara gülüp geçiyoruz çünkü hiçbir bilimsel gerçekliği yok ve sadece bazıları rastlantı olabiliyor. 100 depremden sadece 4 tanesi dolunaya denk gelmiş. 10 gün öncesi, 10 gün sonrası diye bir kavram yok. Bir maddeye kuvvet uyguladığınızda ancak o zaman ona etki edebilirsiniz" dedi.