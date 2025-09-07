Kanlı Ay geliyor... Deprem korkusu hortladı, uzmanlardan kritik uyarı geldi
Dolunayı kırmızıya boyayacak olan ve Kanlı Ay olarak bilinen Ay tutulması bu akşam çıplak gözle izlenebilecek. Kanlı Ay tutulması öncesinde ise fısıltı gazetesi korku manşetlerini kulaktan kulağa yayma başlarken özellikle sosyal medyadaki "Kanlı Ay depreme yol açabilir" yalanları dikkat çekti. Uzmanlardan da açıklamalar peş peşe geldi..
Türkiye’de 7-8 Eylül gecesi izlenebilecek "Kanlı Ay" tutulması, sosyal medyada deprem söylentilerini yeniden gündeme getirdi. Dolunayı kırmızıya boyayacak olan tutulmanın, pazar akşamı Kuzey Yarımküre'de, Avrupa ve Orta Doğu'da erken saatlerde meydana gelmesi bekleniyor.
Halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen tam ay tutulması, pazar günü Türkiye’nin birçok noktasından çıplak gözle izlenebilecek. Tutulma sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girdiği için kızıl bir renge bürünecek ve bu görsel şölen yaklaşık 1 saat 20 dakika sürecek.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşlar bu olaya yoğun ilgi gösteriyor. Ancak, ayın kırmızı bir renge bürünmesi bazı vatandaşların deprem olacağı yönündeki endişelerini artırdı.
Bu iddialar ise halkta merak ve endişeye neden olurken, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci, Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, ay tutulmaları, dolunaylar ve gezegen dizilimlerinin depremlerle doğrudan bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. İçelli, bunların hiçbir bilimsel tutarlılığı olmadığını belirterek, "Bunlar sadece kelime oyundur. Baktığınız zaman elektromanyetik dalgaların gelişi veya yer çekimi kütleden bahsettiğimizde depremlerle bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Bunlara inanmayalım" dedi. Ay ve dünyanın birbirine oluşturduğu çekim kuvvetinden sonra depremlerin olduğu veya olacağı konusunda konuşmaların olduğunu belirten Serkan İçelli, "Ortalama 3 ay verip şurada bu olacak, şurada şu deprem olacak demenin depreme bir faydası yok. Bu depremler olağan bir şekilde oluyor. Mesela ağustos ayında olan dolunaya baktığımızda gece yarısı gerçekleşmiş. Biz buna dünyanın gravitasyonu diyoruz. Ay ve dünyanın birbirine oluşturduğu çekim kuvvetinden sonra depremlerin olduğu veya olacağı konusunda konuşmalar oluyor. Biz bunlara gülüp geçiyoruz çünkü hiçbir bilimsel gerçekliği yok ve sadece bazıları rastlantı olabiliyor. 100 depremden sadece 4 tanesi dolunaya denk gelmiş. 10 gün öncesi, 10 gün sonrası diye bir kavram yok. Bir maddeye kuvvet uyguladığınızda ancak o zaman ona etki edebilirsiniz" dedi.