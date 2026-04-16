Kanlı saldırı sonrası komşu okullarda dronlu takip başladı!

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde dron destekli denetim başlattı. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde yapılan uygulamalarda, okul çevreleri havadan izlenerek şüpheli durumlara anında müdahale ediliyor.