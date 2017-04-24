Kanlı saldırıdan sonra helikopterle uçtu
Afganistan'da 140 askerin öldüğü saldırının ardından ABD Savunma Bakanı Mattis, Kabil'e sıradışı bir ziyarette bulundu.
Afganistan’da 140 askerin ölümüyle sonuçlanan Taliban saldırısının ardından ABD Savunma Bakanı James Mattis başkent Kabil’e sürpriz bir ziyaret yaptı. Mattis Kabil'deki destek merkezine helikopterle uçtu.
Ziyaret, ABD'nin Afganistan'daki terör örgütü IŞİD militanlarının saklandığı tünellere ve mağaralara ordusundaki en büyük konvansiyonel bombayı atmasının üzerinden iki hafta geçmeden gerçekleşiyor.
Reuters haber ajansı Washington'ın Afganistan'a yönelik yeni bir strateji arayışında olduğunu yazdı.