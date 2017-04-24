  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Nisan 2017 13:59

Kanlı saldırıdan sonra helikopterle uçtu

Afganistan'da 140 askerin öldüğü saldırının ardından ABD Savunma Bakanı Mattis, Kabil'e sıradışı bir ziyarette bulundu.

Kanlı saldırıdan sonra helikopterle uçtu

Afganistan’da 140 askerin ölümüyle sonuçlanan Taliban saldırısının ardından ABD Savunma Bakanı James Mattis başkent Kabil’e sürpriz bir ziyaret yaptı. Mattis Kabil'deki destek merkezine helikopterle uçtu.

1/ 7
Kanlı saldırıdan sonra helikopterle uçtu

Ziyaret, ABD'nin Afganistan'daki terör örgütü IŞİD militanlarının saklandığı tünellere ve mağaralara ordusundaki en büyük konvansiyonel bombayı atmasının üzerinden iki hafta geçmeden gerçekleşiyor.

2/ 7
Kanlı saldırıdan sonra helikopterle uçtu

Reuters haber ajansı Washington'ın Afganistan'a yönelik yeni bir strateji arayışında olduğunu yazdı.

3/ 7
Kanlı saldırıdan sonra helikopterle uçtu

Afganistan'da bu sabah Savuma Bakanı Abdullah Habibi ve Genelkurmay başkanı Kadem Şah Şahim istifa etti.

4/ 7