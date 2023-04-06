''Kanser ölümleri 2030'a kadar 13 milyona çıkabilir''

LÖSEMA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, '1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası' kapsamında gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Prof. Dr. Altuntaş, '2020 dünya kanser istatistiklerine göre 19,3 milyon yeni kanser vakası ve her yıl 10 milyon insan kanserden ölmektedir. Eğer bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalığı artıramazsak 2030 yılına kadar kanser ölümlerinin 13 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. Araştırma ve inovasyona yatırım yaparak; tıpta, teşhiste ve bilimsel verilerde olağanüstü atılımlara tanık olduk. Ne kadar çok bilirsek, risk faktörlerini azaltmada, önlemeyi artırmada ve kanseri önleme, teşhis, tedavi ve bakımını iyileştirmede o kadar fazla ilerleme kaydedebiliriz" dedi.