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  3. 01 Aralık 2020 13:55

'Kanuni' sondaj gemisinin göreve hazır

Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi 'Kanuni'nin Karadeniz'de yapacağı ilk sondaj faaliyetleri için İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprülerinin altından geçebilmesi için kulesinin bir bölümü söküldü. Gemi, ardından boğazdan geçerek 14 Kasım günü Filyos Limanı'na ulaştı.

'Kanuni' sondaj gemisinin göreve hazır

Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi 'Kanuni'nin Karadeniz'de yapacağı ilk sondaj faaliyetleri için İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprülerinin altından geçebilmesi için kulesinin bir bölümü söküldü. Gemi, ardından boğazdan geçerek 14 Kasım günü Filyos Limanı'na ulaştı.

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'Kanuni' sondaj gemisinin göreve hazır

Limanda demirli bulunan 'Kanuni' sondaj gemisinin kule montajı için ilk olarak karaya vinç kuruldu. Ardından deniz yoluyla limana getirilen kulenin sökülen kısmı, perşembe günü vinçle karaya çıkarıldı. Bugün ise kulenin sökülen kısmı vinçle kaldırılarak diğer parçanın üzerine konuldu. Montaj çalışmalarının en önemli kısmı da tamamlanmış oldu

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'Kanuni' sondaj gemisinin göreve hazır

Diğer parçaların da montajının tamamlanmasının ardından geminin 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması bekleniyor.

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'Kanuni' sondaj gemisinin göreve hazır

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

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