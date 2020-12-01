'Kanuni' sondaj gemisinin göreve hazır

Limanda demirli bulunan 'Kanuni' sondaj gemisinin kule montajı için ilk olarak karaya vinç kuruldu. Ardından deniz yoluyla limana getirilen kulenin sökülen kısmı, perşembe günü vinçle karaya çıkarıldı. Bugün ise kulenin sökülen kısmı vinçle kaldırılarak diğer parçanın üzerine konuldu. Montaj çalışmalarının en önemli kısmı da tamamlanmış oldu