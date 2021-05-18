Kapadokya 21 gün sonra ''normale'' döndü

Başyiğit, “ 21 günün ardından sıcak hava balonlarımız yeniden havalanmaya başladı. Çok mutluyuz. Misafirlerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. İnşallah turizm sezonunda bu ilginin yükselerek gitmesini temenni ediyoruz. Biz balon uçuşlarımızda maske ve mesafe kurallarına göre uçuyoruz. Normalde balonumuz 16 kişilik ama biz maksimum 8 kişi alıyoruz. Bu pandemiye göstermiş olduğumuz özenden kaynaklanıyor” diye konuştu.