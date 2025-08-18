Kapadokya'da navigasyona uyup peribacalarının arasına dalınca....
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir'de, bir sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu peribacalarının arasında ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonrası taşıt trafiğine kapalı yola girip, peri bacalarındaki kayalıklar arasında ilerledi.
1 / 6
O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.
2 / 6
Vadide kayalıkların içerisinde ilerleyen sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam" paylaşımında bulundu. (DHA)
3 / 6
4 / 6