Kapadokya'da navigasyona uyup peribacalarının arasına dalınca....

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir'de, bir sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu peribacalarının arasında ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonrası taşıt trafiğine kapalı yola girip, peri bacalarındaki kayalıklar arasında ilerledi. 

O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

Vadide kayalıkların içerisinde ilerleyen sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam" paylaşımında bulundu. (DHA)

