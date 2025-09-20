Kapadokya'da peribacası yıkıldı!
Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya bölgesinde bulunan peribacasının büyük bir bölümü gece saatlerinde koparak yıkıldı. O anlar saniye saniye kamerada yansıdı.
Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'nde, gece saatlerinde peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı.
Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye dağılırken, yaşanan olayda yaralanan olmadı.
İhbarla bölgeye jandarma, afat ve Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri düşen kayanın altında kimsenin olup olmadığını incelerken, Kapadokya Alan Başkanlığı da düşen kayanın kaldırılması için çalışmalara başladı.
Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan 2024'ün Aralık ayında da bölgedeki bir peribacasında çökme meydana gelmişti.
