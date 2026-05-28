Kapadokya'da turistik hava aracı motor arızasıyla zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı var!
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde gün batımı uçuşu yapan microlight hava aracı motor arızası nedeniyle Uçhisar Güvercinlik Vadisi yakınlarına zorunlu iniş yaptı. Pilotun çukuru son anda fark ederek yaptığı ustaca manevrayla faciadan dönülen olayda 2 kişi hafif yaralandı.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Avanos ilçesine bağlı Paşabağları kalkış alanından havalanan bir microlight hava aracı, gün batımı uçuşu sırasında beklenmedik bir motor arızası yaşayarak zorunlu iniş gerçekleştirdi. Tecrübeli pilotun yerinde müdahalesi olası bir faciayı önledi. Yaklaşık 10 dakika süren normal uçuşun ardından motorun aniden arıza vermesi üzerine, 53 yaşındaki pilot Ş.Ş. hızla acil durum prosedürlerini devreye soktu. İrtifa kaybeden hava aracını güvenli bir noktaya indirmek için rotasını Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi sınırlarına çeviren pilot, 150 metrelik boş bir alana iniş planladı.
İniş yaklaşması esnasında zemindeki tehlikeli bir çukuru son anda fark eden pilot Ş.Ş., ustaca bir manevrayla hava aracını kısa süreliğine tekrar havalandırdı. Bu kritik hamle sayesinde çukura çakılmaktan kurtulan microlight, kontrollü bir şekilde ilerleyerek daha düz ve güvenli bir noktaya sert iniş yaptı.
Büyük bir felaketin eşiğinden dönülen kazada pilot Ş.Ş. ile hava aracında yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Ö.C. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zorunlu iniş yapan hava aracının bölgeden kaldırılması için ekipler çalışma başlatırken, sivil havacılık yetkilileri ve jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. İşletme yetkilileri ise kazanın ardından tüm resmi prosedürlerin ve raporlamaların eksiksiz yapıldığını duyurdu.