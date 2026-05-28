Kapadokya'da turistik hava aracı motor arızasıyla zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı var!

Büyük bir felaketin eşiğinden dönülen kazada pilot Ş.Ş. ile hava aracında yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Ö.C. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zorunlu iniş yapan hava aracının bölgeden kaldırılması için ekipler çalışma başlatırken, sivil havacılık yetkilileri ve jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. İşletme yetkilileri ise kazanın ardından tüm resmi prosedürlerin ve raporlamaların eksiksiz yapıldığını duyurdu.