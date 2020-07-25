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  3. 25 Temmuz 2020 10:15

Kapadokya’nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi sessizliği

Kapadokya’nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi'ndeki Selime Katedrali, pandemi nedeniyle sessizliğini koruyor. Salgın öncesi yılda ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği katedrale şu an çok az sayıda kişi geliyor.

Kapadokya’nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi sessizliği

Aksaray, Kapadokya bölgesinin başlangıcı olmakla birlikte Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Hasan Dağı, Narlı Gölü, kilise gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizminin gözdesi oldu. Selime Katedrali de Kapodakya’nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa’nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirlerle dikkati çekiyor. 

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Kapadokya’nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi sessizliği

Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. 

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Kapadokya’nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi sessizliği

Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor. 

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Kapadokya’nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi sessizliği

YILDA 300 BİN ZİYARETÇİ  Yılda yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği katedralde pandemi nedeniyle sessizlik hakim. Selime Katedrali'nin turistler için önemli bir ziyaret noktası olduğunu ifade eden Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer şunları söyledi:

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