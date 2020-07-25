Kapadokya’nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi sessizliği

YILDA 300 BİN ZİYARETÇİ Yılda yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği katedralde pandemi nedeniyle sessizlik hakim. Selime Katedrali'nin turistler için önemli bir ziyaret noktası olduğunu ifade eden Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer şunları söyledi: