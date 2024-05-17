Kapadokya'nın sembolü ''Üç Güzeller''in adı değişti

Açıklamada; “Ürgüp’ün batı girişinde bulunan tarihi ve kültürel simgemiz olan peribacalarının bulunduğu halk arasında Üçgüzeller, Çatalkaya gibi isimler ile adlandırılması bilgi kirliliğine neden olduğu ve aynı zamanda tarihi ve kültürel değerine uygun olmadığından söz konusu alana “Peribacaları” isminin 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (n) fıkrası uyarınca verilmesine oy çokluğu ile karar verildi” denildi.