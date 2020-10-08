SON DAKİKA
MARMARAEREĞLİSİ'Nİ HORTUM VURDU!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Ekim 2020 14:18

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan sahil kısmı kullanıma açıldı.

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

1/ 28
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrolü sağlanan ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci başladı.

2/ 28
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

KKTC hükümeti, geçen yıl alınan kararla 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışmasını başlattı.

3/ 28
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

Türkiye'den üst düzey yetkililerin katılımıyla Maraş'ta 15 Şubat'ta Türkiye Barolar Birliğince "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlendi.

4/ 28
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM