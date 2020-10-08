Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan sahil kısmı kullanıma açıldı.
1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrolü sağlanan ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci başladı.
KKTC hükümeti, geçen yıl alınan kararla 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışmasını başlattı.