Kapalıçarşı esnafına koronavirüs taraması

"BÜTÜN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAPANIR, KAPALI ÇARŞI KAPANMAZ"

Kurtulmuş, "Kapalıçarşı kapanacak mı? Soruları geliyor. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan bir talimat gelmezse Kapalıçarşı kapanmayacak. Bütün alışveriş merkezleri kapanır, Kapalıçarşı yine kapanmaz. Bu tamamen devletimizin vereceği bir karardır. Şuan için böyle bir düşünce yok. Kapalıçarşı akşamları dezenfekte oluyor. Kapılarda insanlara bu konuda gereken uyarılar yapılarak içeriye alınıyor. İnsanlar Kapalıçarşı'da yapılan testleri görüyor ve kendileri de test olmak istediklerini söylüyor. Bu testler uluslararası ilişkilerde turistlerle teması olan esnaflarla ilgili ağırlığı olan bir durum. Yurt dışından gelenlerle ilgili çok dikkatli bir dönemden geçiyoruz. Turistlerle irtibatı olan esnafımız bu konuda gereken rağbeti gösterdiler." diye konuştu.