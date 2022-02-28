Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları için bomba tahmin: ''Savaş devam ederse...''
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talep artıyor. Ons altının fiyatı 1910 dolar seviyesinde işlem görürken Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken bir tahmin geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatlarındaki yükselişin tek nedeninin ''savaş'' olduğunu söyledi.
Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin 5'inci gününde küresel piyasalarda gerilim devam ediyor. Altın fiyatları 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ons altın 1910 dolar civarında işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Kapalıçarşı esnafı ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için değerlendirmelerde bulundu.
Altına daha çok alış olarak talep olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, "Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınında ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1.000 TL bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklı mı bilmiyoruz" dedi.
Altın satışlarının hızla artmakta olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Onur Mennan, "Yaşanan savaş nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi altın güvenli liman olarak kalmaya devam ediyor. Ons altının fiyatı savaş nedeniyle yukarı yönlü hareketlilik ediyor. Tarafların uzlaşması durumunda gerilemeler bekliyoruz. Şu anda gram altın 860 TL, çeyrek altın bin 400 TL, yarım altın 2 bin 800 TL, tam altın ise 5 bin 600 TL'den işlem görüyor." diye konuştu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi:
2022 yılına 796 liradan başlayan altının gram fiyatı, Şubat’ta 935 liraya yükselerek 139 lira 2022 yılına 1.783 dolardan başlayan altının ons fiyatı, Şubat’ta 1.974 dolara yükselerek 191 dolar değer kazandı Şubat’ta yaşanan yükselişin tek nedeni Rusya-Ukrayna savaşı