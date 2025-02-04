Kapalıçarşı'da kara para çarkı çökertildi: Üst düzey yetkili de gözaltında

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.