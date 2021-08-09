Kapalıçarşı'da yangın paniği

Fatih Mahmutpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısındaki klima aksamında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Klimadan alevler yükselirken iş yerinin Kapalıçarşı'nın girişinde olması paniğe neden oldu. Yangını gören iş yeri çalışanları ve çevre esnafı alevlere yangın tüpüyle müdahale etmek istedi.