Kapıda vize uygulaması durduruluyor

'FİNANSAL OLARAK BÜYÜK SIKINTIYA SOKACAK BİR SORUN İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'

İnandı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 Haziran tarihine kadar olan kesilmiş olan tüm biletleri Sakız Belediyesi'ne ilettik. Sezon sonunda acentelerimiz aracılığı ile bakanlığın olumlu görüş vermediğini, kanunun uygulanmak zorunda olduğunu tüm ücretin geriye dönük tahsil edilmesi gerektiğini bildirdiler. Aynı zamanda daha önceden kesilen biletleri de kabul edemeyeceklerini belirttiler. Feribot firmaları olarak yolcularımızdan bu ücreti toplamadık. Sezon bitti ve bizleri finansal olarak büyük sıkıntıya sokacak bir sorun ile karşı karşıya kaldık. Şu anda da 2 günlük sefer iptali sonucu bile yaklaşık 3 bin kişinin adaya gitmesine engel oldu. Yunan idaresinde; Sakız Adası Belediyesi 10 Haziran öncesinde kesilen biletlerden fiyat farkının tahsil edilmeyeceği sözü vermesine rağmen sözünü tutmaması, Sakız Adası Belediyesi uygulamayı sezon sonuna bırakmak için uğraşacağını belirtmesine rağmen, paranın tahsili için süreci hızlandırmaya çalışmaktadır. 10 Haziran tarihinden itibaren geçen yolculardan liman fiyat farkı toplanmadığımız halde, Sakız Adası Belediyesi'nin bizden bu tutarı talep etmesi, kanun maddesinin tüm Yunanistan'ı kapsamasına rağmen, Midilli, Samos, Meis gibi adalarda belediye tarafından yaz döneminde uygulanmaması bizleri haksız rekabet şartlarıyla karşı karşıya kalmamızı sağlaması yönünde gerekçemizi belirttik" diye konuştu. (DHA)