Kapıkule'de 2 yolcunun montundan 12 kilo uyuşturucu çıktı!
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak üzere gelen yolcu otobüsünde 2 yolcu üzerinde yapılan aramada montlarına gizlenmiş 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: DHA
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yolcu otobüsünü kontrol etti.
1 / 5
Kontroller sırasında şüpheli görülen 2 yolcu üzerinde arama yapıldı.
2 / 5
Aramada yolcuların montlarının içine vakumlu poşetler içinde gizlenmiş 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
3 / 5
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)
4 / 5