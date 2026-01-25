  1. Anasayfa
  4. Kapıkule'de içinde yolcuları bulunan yolcu otobüsü alev alıp küle döndü!

Edirne'de Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan yolcu otobüsünde, Kapıkule Sınır Kapısı'nın gümrük sahasında yangın çıktı. Yolcuların tahliye edildiği otobüsün yandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA / İHA
Bulgaristan'dan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsünde, gümrük işlemleri için peronlara geldiği sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden otobüsün şoförü, aracı durdurup yolcuları tahliye etti. 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

