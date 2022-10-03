Kapıkule'de kaçaklara karşı ''dikenli tel'' önlemi
Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu üzerindeki işletmelerde, kaçak göçmenlerin TIR'lara binmelerinin önüne geçmek amacıyla tesislere 2,5 metrelik dikenli teller örüldü, güvenlik kameraları yerleştirip, görevli sayısı da artırıldı.
Kapıkule'de göçmenlerin TIR'lara kaçak yollarla binişlerini engellemek için 'dikenli tel' çekildi.
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Edirne Valiliği, göçmenlerin TIR'lara kaçak binmeleri nedeniyle önlemlerin artırılmasını istedi.
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Gönderilen yazıda; kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin, zaman zaman TIR brandalarını keserek, dorselere gizlice girdikleri belirtildi ve bu durumun ihracat için bekleyen TIR trafiğini aksatabildiği aktarıldı.
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Yazıda ayrıca her tesisin kendi alanını en az 2,5 metre boyunda tel veya beton duvarlarla çevrelemesi, güvenlik görevlisi çalıştırması ve dış güvenliklerini sağlaması gerektiği ifade edildi.
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