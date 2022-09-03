Kapıkule'yi sel vurdu: Araçlar mahsur kaldı, çıkışlar durduruldu
Sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda onlarca araç mahsur kalırken yurt dışına çıkışlar durduruldu.
Akşam saatlerinde hem Bulgaristan'da hem de Edirne'nin Bulgaristan'a sınır bölgelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hem Bulgar gümrüğünde hem de Edirne Kapıkule Gümrüğü'nde su baskınları yaşandı. Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarlar ve yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule peronlarında sıra bekleyen gurbetçiler, su baskını nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.
ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER
Yağmurun her geçen dakika etkisini artırmasıyla gümrük sahasında suyun yüksekliği 30 santimetreyi aştı. Araçlarının içi su dolan vatandaşlar, araçların üstüne çıkıp yardım bekledi. Su baskınının yaşandığı esnada gümrükte görevli polis ekipleri, vatandaşları kurtarmak için canla başla mücadele etti. Ayakkabılarını çıkarıp yalınayak suyun içinde saatlerce araç iten ve vatandaşları kurtaran ekipler yoğun çaba sarf etti.
YURT DIŞINA ÇIKIŞLAR SAĞLANAMADI
Gümrüğe çok sayıda takviye polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların tahliyesinin ardından, gümrük sahasında biriken suyun tahliyesine başlandı. Tahliye işlemlerinin tamamlandığı bölgelerdeki araçlar çekici yardımıyla gümrük sahasından çıkartılıyor. Su birikintileri nedeniyle yurt dışına çıkışlar sağlanamıyor. Bulgaristan gümrüğünde de yaşanan su baskını nedeniyle araç alım işlemleri durduruldu. Bulgaristan'da gümrüğe yakın birçok cadde ve yolların su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Hem gurbetçi hem de Bulgaristan vatandaşlarının Kapıkule'de bekleyişleri sürüyor.
VALİ BÖLGEYE GİTTİ
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Akçalar, Kapıkule'ye gelerek tahliye çalışmalarını yerinde inceledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Kırbıyık, ilk önceliklerinin tahliye işlemlerinin tamamlanması olduğunu söyledi. Saha içinde bulunan 20'ye yakın aracın tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Vali Kırbıyık, Kapıkule'deki altyapının güçlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi.