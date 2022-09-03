Kapıkule'yi sel vurdu: Araçlar mahsur kaldı, çıkışlar durduruldu

Akşam saatlerinde hem Bulgaristan'da hem de Edirne'nin Bulgaristan'a sınır bölgelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hem Bulgar gümrüğünde hem de Edirne Kapıkule Gümrüğü'nde su baskınları yaşandı. Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarlar ve yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule peronlarında sıra bekleyen gurbetçiler, su baskını nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.