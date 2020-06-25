Kapıyı açan genç kadın dehşeti yaşadı
Polis şiddeti nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden siyahi George Floyd ve Rayshard Brooks dünyanın dört bir yanında gündem olurken, şoke eden görüntüler bu kez Kanada'dan geldi.
Genç bir kadının, kadın polis memuru tarafından koridor boyunca yerlerde sürüklendiği, saçlarının çekildiği, kafasına bastırıldığı görüntüler infial yarattı.
Anksiyete geçmişi olan hemşirelik öğrencisi olan Mona Wang, panik atak geçirdi. Bu sırada Kanada'nın Vancouver kentinde yaşayan sevgilisiyle mesajlaşıyordu.