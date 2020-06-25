  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Haziran 2020 14:11

Kapıyı açan genç kadın dehşeti yaşadı

Polis şiddeti nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden siyahi George Floyd ve Rayshard Brooks dünyanın dört bir yanında gündem olurken, şoke eden görüntüler bu kez Kanada'dan geldi.

Kapıyı açan genç kadın dehşeti yaşadı

Genç bir kadının, kadın polis memuru tarafından koridor boyunca yerlerde sürüklendiği, saçlarının çekildiği, kafasına bastırıldığı görüntüler infial yarattı.

1/ 23
Kapıyı açan genç kadın dehşeti yaşadı

Akıllara durgunluk veren olay, Kanada'nın British Columbia bölgesinde meydana geldi.

2/ 23
Kapıyı açan genç kadın dehşeti yaşadı

Anksiyete geçmişi olan hemşirelik öğrencisi olan Mona Wang, panik atak geçirdi. Bu sırada Kanada'nın Vancouver kentinde yaşayan sevgilisiyle mesajlaşıyordu.

3/ 23
Kapıyı açan genç kadın dehşeti yaşadı

Bir süre sonra Wang mesajlara cevap vermemeye başladı. Bunun üzerine Mona'nın erkek arkadaşı, Wang'in sağlık durumundan endişe etmeye başladı.

4/ 23
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM