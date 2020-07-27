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  3. 27 Temmuz 2020 15:51

Kaputaş Plajı eski günlerine döndü

Antalya'da koronavirüs sürecinde girişe kapatılan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, yeni dönemde fiziki mesafe ve maske kurallarına uyularak hizmet vermeye başladı. Günde 3 bin kişinin ziyaret ettiği plaj girişindeki otomobil kuyruğu ise yüzlerce metreyi buluyor.

Kaputaş Plajı eski günlerine döndü

Turizm kenti Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

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Kaputaş Plajı eski günlerine döndü

Plaj, yeşili ve maviyi bir arada sunarken, ziyaretçiler Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park ettikten sonra 187 basamak inerek denize ulaşabiliyor. Kaputaş Plajı geçen ağustos ayında sadece bir günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi rekor kırmıştı. Plaja gelenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturmuş ve bu yoğunluk havadan da görüntülenmişti.

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Kaputaş Plajı eski günlerine döndü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nisan ayında Kaputaş Plajı'nın giriş kapısıasma kilitle kapatılmıştı. Tarihinin en sakin günlerini koronavirüs tedbirleri döneminde yaşayan Kaputaş Plajı, yeni normal hayata geçilmesinin ardından yeniden misafirlerini ağırladı.

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Kaputaş Plajı eski günlerine döndü

Plaj, fiziki mesafe ve dezenfekte önlemleri altında açıldı. Plajın girişinde ateşi ölçülen misafirler, maske takmaları için de uyarılıyor. Plajın birçok noktasına dezenfekte kabinleri de oluşturularak tatilcilerin korunması en üste seviyede tutulmaya çalışılıyor.

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