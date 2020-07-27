Kaputaş Plajı eski günlerine döndü
Antalya'da koronavirüs sürecinde girişe kapatılan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, yeni dönemde fiziki mesafe ve maske kurallarına uyularak hizmet vermeye başladı. Günde 3 bin kişinin ziyaret ettiği plaj girişindeki otomobil kuyruğu ise yüzlerce metreyi buluyor.
Turizm kenti Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak yerleri arasında yer alıyor.
Plaj, yeşili ve maviyi bir arada sunarken, ziyaretçiler Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park ettikten sonra 187 basamak inerek denize ulaşabiliyor. Kaputaş Plajı geçen ağustos ayında sadece bir günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi rekor kırmıştı. Plaja gelenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturmuş ve bu yoğunluk havadan da görüntülenmişti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında nisan ayında Kaputaş Plajı'nın giriş kapısıasma kilitle kapatılmıştı. Tarihinin en sakin günlerini koronavirüs tedbirleri döneminde yaşayan Kaputaş Plajı, yeni normal hayata geçilmesinin ardından yeniden misafirlerini ağırladı.