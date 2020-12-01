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  3. 01 Aralık 2020 13:51

Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı

Edirne'de kar, Balkan sınırlarında etkili olmaya başladı. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda akşam saatlerinde başlayan kar etkisini göstermeye devam ederken, yerler beyaza büründü.

Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olmaya başladığı Edirne'de kar yağışı, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminden yurda giriş yaptı. 

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Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi ile Hamzabeyli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüye bürüdü. 

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Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı

Kar yağışına, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda bekleyen bazı TIR sürücüleri de hazırlıksız yakalandı. 

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