Kar bastırdı eğitime kar tatili haberleri peşpeşe geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Meteorolojinin uyarılarının ardından birçok kentte kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...
Bartın'da eğitime 1 günlük ara
İki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Bartın'da okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde hafta sonu etkili olan ve meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren etkisini daha da artırması beklenen kuvvetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri, gündüz bakimevleri, özel kurslar ve Kur'an kursları) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, malul ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.
Bolu’da okullar 1 gün tatil edildi
Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" denildi.
Düzce'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi
Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.
Karabük'te okullara kar tatili
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.