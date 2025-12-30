  1. Anasayfa
  4. Kar bastırdı, yol dondu, D-100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı!

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar sebebiyle D-100 karayolu ulaşıma kapandı.

Kaynak: İHA
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle saatlerce mahsur kaldı. 

Uzun kuyruklar oluşan kara yolunda sürücüler kontak kapatırken, vatandaşlar belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde ihtiyaçlarını giderebildi. Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

