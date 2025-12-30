Kar bastırdı, yol dondu, D-100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar sebebiyle D-100 karayolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle saatlerce mahsur kaldı.
1 / 3
Uzun kuyruklar oluşan kara yolunda sürücüler kontak kapatırken, vatandaşlar belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde ihtiyaçlarını giderebildi. Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
2 / 3
3 / 3