Kar bir anda tipiye döndü, onlarca kişi yolda mahsur kaldı
Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi yeniden etkisi altına alırken Kars'ta tipi nedeniyle 9 araç yolda kaldı. Dondurucu soğukta mahsur kalan 30 vatandaş İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Kars'ın Kağızman ilçesi Çengilli köyü grup yolunda etkili olan tipi nedeniyle, aralarında 1 yolcu minibüsünün de bulunduğu 9 araç kara saplandı, yolcular mahsur kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artmasıyla ilerleyemeyen araçlardaki sürücüler, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirip, yardım istedi.
1 / 3
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, soğuk ve görüşü engelleyen tipi altındaki uzun süre karla mücadele çalışmalarını sürdürüp, mahsur kalan 9 araca ulaştı. Araçlardaki 30 kişi güvenli bölgeye tahliye edilirken, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
2 / 3
3 / 3