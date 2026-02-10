  1. Anasayfa
Kar bir anda tipiye döndü, onlarca kişi yolda mahsur kaldı

Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi yeniden etkisi altına alırken Kars'ta tipi nedeniyle 9 araç yolda kaldı. Dondurucu soğukta mahsur kalan 30 vatandaş İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Kaynak: DHA
Kars'ın Kağızman ilçesi Çengilli köyü grup yolunda etkili olan tipi nedeniyle, aralarında 1 yolcu minibüsünün de bulunduğu 9 araç kara saplandı, yolcular mahsur kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artmasıyla ilerleyemeyen araçlardaki sürücüler, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirip, yardım istedi. 

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, soğuk ve görüşü engelleyen tipi altındaki uzun süre karla mücadele çalışmalarını sürdürüp, mahsur kalan 9 araca ulaştı. Araçlardaki 30 kişi güvenli bölgeye tahliye edilirken, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

