Kar eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Halay çekerken birbirlerine girdiler

İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, sokak ve parklarda toplanarak halay çekip kar topu oynadı. Sultangazi'de de kar yağışının tadını çıkarmak isteyenler sokağa çıktı.