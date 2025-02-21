Kar eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Halay çekerken birbirlerine girdiler
İstanbul Sultangazi'de kar yağışı sırasında sokağa çıkıp halay çekenler arasında bir süre sonra kavga çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, sokak ve parklarda toplanarak halay çekip kar topu oynadı. Sultangazi'de de kar yağışının tadını çıkarmak isteyenler sokağa çıktı.
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Ordu Caddesi'nde bir grup sokakta uzun süre halay çekti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı sokakta bir süre sonra da kavga çıktı.
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Nedeni bilinmeyen kavga araya girenler sayesinde son buldu. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (DHA)
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