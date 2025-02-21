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Kar eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Halay çekerken birbirlerine girdiler

İstanbul Sultangazi'de kar yağışı sırasında sokağa çıkıp halay çekenler arasında bir süre sonra kavga çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Kar eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Halay çekerken birbirlerine girdiler - Resim: 1

İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, sokak ve parklarda toplanarak halay çekip kar topu oynadı. Sultangazi'de de kar yağışının tadını çıkarmak isteyenler sokağa çıktı.

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Kar eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Halay çekerken birbirlerine girdiler - Resim: 2

Ordu Caddesi'nde bir grup sokakta uzun süre halay çekti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı sokakta bir süre sonra da kavga çıktı. 

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Kar eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Halay çekerken birbirlerine girdiler - Resim: 3

Nedeni bilinmeyen kavga araya girenler sayesinde son buldu. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (DHA)

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Kar eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Halay çekerken birbirlerine girdiler - Resim: 4
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