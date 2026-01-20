Kar fırtınası felaketi getirdi: Otoyolda 100 araç birbirine girdi!

ABD'nin Michigan eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınası hayatı felç etti. Ottawa County'deki I-96 eyaletler arası otoyolunda dün 100 araç, fırtına ve buzlanma nedeniyle birbirine girdi. Michigan Polisi, kazada çok sayıda yaralı bulunduğunu, ancak herhangi bir can kaybı bildirilmediğini aktardı. Aralarında 30'dan fazla yarı römorklu tırın da bulunduğu 100 aracı kaldırmak için çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Yetkililer, temizlik çalışmaları sırasında yolun birkaç saat kapalı kalmasının beklendiğini belirtti.