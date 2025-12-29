Kar fırtınasına yakalanan onlarca araç mahsur kaldı!

Sürücülerden Fikri Gündüz, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, "Köye doğru seyir halindeyken bir anda fırtına ve tipi başladı. Görüş mesafesi çok düştüğü için ilerlemekte güçlük çektik. Kendi çabalarımızla yolu açarak mahsur kaldığımız yerden kurtulduk" ifadelerini kullandı.