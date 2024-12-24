Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Hava buz kesecek

HEM SOĞUK HEM KAR HEM FIRTINA

Balkanlar'dan yurda giriş yapacak soğuk hava dalgasıyla birlikte rüzgar da kuvvetli olacak. Saatte 70 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgarın yanı sıra kar yağışının İstanbul-Tekirdağ sınırından itibaren etkisini göstereceği, Bursa’nın yüksek kesimlerinde ve İnegöl çevresinde yoğunlaşacağı öngörülüyor.