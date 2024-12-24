Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Hava buz kesecek
Balkanlar'dan yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan tahminlere göre, cuma günü İstanbul'da kar bekleniyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.
HEM SOĞUK HEM KAR HEM FIRTINA
Balkanlar'dan yurda giriş yapacak soğuk hava dalgasıyla birlikte rüzgar da kuvvetli olacak. Saatte 70 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgarın yanı sıra kar yağışının İstanbul-Tekirdağ sınırından itibaren etkisini göstereceği, Bursa’nın yüksek kesimlerinde ve İnegöl çevresinde yoğunlaşacağı öngörülüyor.
SICAKLIK ESKİ 4 DERECEYE DÜŞECEK
Kar yağışıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir şekilde azalarak eksi 4 dereceye kadar düşecek.
MGM'nin hava raporuna göre, cuma günü İstanbul çevresinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının pazar günü bölgeyi terk etmesi bekleniyor.