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Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Hava buz kesecek

Balkanlar'dan yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Hava buz kesecek - Resim: 1

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan tahminlere göre, cuma günü İstanbul'da kar bekleniyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. 

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Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Hava buz kesecek - Resim: 2

HEM SOĞUK HEM KAR HEM FIRTINA

Balkanlar'dan yurda giriş yapacak soğuk hava dalgasıyla birlikte rüzgar da kuvvetli olacak. Saatte 70 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgarın yanı sıra kar yağışının İstanbul-Tekirdağ sınırından itibaren etkisini göstereceği, Bursa’nın yüksek kesimlerinde ve İnegöl çevresinde yoğunlaşacağı öngörülüyor.

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Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Hava buz kesecek - Resim: 3

SICAKLIK ESKİ 4 DERECEYE DÜŞECEK

Kar yağışıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir şekilde azalarak eksi 4 dereceye kadar düşecek. 

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Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Hava buz kesecek - Resim: 4

MGM'nin hava raporuna göre, cuma günü İstanbul çevresinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının pazar günü bölgeyi terk etmesi bekleniyor. 

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