Kar İstanbul'un kapısına dayandı, içeri girmedi
Trakya'da dün başlayan kar yağışı, bugün de yüksek kesimlerde etkili oluyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bazı noktalar beyaza büründü.
Kaynak: DHA
Edirne kent merkezinde dün başlayan kar yağışı, bugün yüksek kesimler ile Keşan ilçesinde etkili oldu. Keşan'da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü.
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Hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede, Karayolları ve belediye ekipleri, olası aksaklıklara karşı küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
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Polis ekipleri de kazalara karşı denetimlerini arttırdı. Kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE
Tekirdağ'ın Saray, Malkara, Hayrabolu ilçeleri ile yüksek kesimler de beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.
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